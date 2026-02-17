أقرت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمرليغ»، تطبيق نظام التوقفات المؤقتة أثناء المباريات المجدولة خلال شهر رمضان المبارك، لتمكين اللاعبين المسلمين من الإفطار بأمان وراحة أثناء فترات اللعب، وهذا يعني أن المباريات التي ستشهد توقفاً لكسر الصيام، هي التي تنطلق في تمام الخامسة والنصف يوم السبت، والرابعة والنصف يوم الأحد، إذ يأتي توقيت إقامة مباريات «البريمرليغ» المسائية متناغماً مع طبيعة شهر رمضان، إذ تختتم معظم المواجهات بعد غروب الشمس، ما يمنح اللاعبين المسلمين فرصة مواتية لكسر صيامهم بشكل طبيعي بعد المباراة.