أبدى مدرب الهلال سيموني إنزاغي، رضاه عن أداء فريقه أمام ضيفه الوحدة الإماراتي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «المملكة أرينا» بالرياض، ضمن الجولة الثامنة (الأخيرة) من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة وانتهى هلالياً بنتيجة 2 - 1، مؤكداً سعادته بما قدمه اللاعبون خلال المباراة، وما أظهروه من التزام وروح جماعية داخل الملعب، مشيراً إلى أنه حصل على ردود إيجابية من عدد من اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء، إضافة إلى منح الفرصة لعناصر لم تشارك كثيراً في الفترة الماضية.



وأوضح إنزاغي أن كثرة المباريات تتطلب جاهزية جميع عناصر الفريق، مؤكداً أنه يحتاج إلى كل اللاعبين خلال المرحلة القادمة من أجل مواصلة المشوار في مختلف البطولات، لافتاً إلى أن الجهاز الفني يعمل على إيجاد الحلول المناسبة واختيار التشكيلة الأنسب لكل مباراة بما يخدم مصلحة الفريق.



وأضاف مدرب الهلال أنه قد يلجأ أحياناً إلى تغيير الأسلوب الفني والخطط التكتيكية وفق متطلبات المباريات، مبيناً أن مشاهدة اللاعبين في المباريات الرسمية تمنحه صورة أدق عن مستوياتهم مقارنة بالتدريبات، وهو ما يساعده على اتخاذ القرارات الفنية المناسبة.



واختتم إنزاغي حديثه بالتأكيد على أن العلاقة داخل الفريق قوية وأن الجميع يعمل بروح العائلة الواحدة، مشدداً على أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تركيز كبير واستمرار العمل من أجل تحقيق النتائج التي تطمح إليها جماهير الهلال.