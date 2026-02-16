رد منتج مسلسل الضحايا بلال صبري على اعتراض الفنانة ندى بسيوني بشأن صورتها على البوستر الدعائي للمسلسل المقررعرضه فى النصف الثاني من شهر رمضان، مؤكداً عدم اعتراض جميع أبطال العمل على البوستر، مشيراً إلى أن تصميم الأفيش يُعد حقاً أصيلاً لشركة الإنتاج، ولا يحق لأي فنان الاعتراض عليه.

رسالة إلى ندى

ووجّه صبري رسالة إلى ندى بسيوني من خلال منشور عبر حسابه على موقع فيسبوك، قال فيه: «معلش، كل الفنانين أعجبهم البوست، أنتي أختي يا ندي، ولكن البوست من حق شركة الإنتاج، وبعدين لماذا الخوف من الموت؟ كلنا سنموت، بعيد الشر عليك أولاً، ولكن هذا مضمون المسلسل، كلنا سنموت، وأنا لن أغير الأفيش».

اعتراض على الصورة

وأعترضت بسيوني على صورتها على بوستر مسلسل «الضحايا» من خلال منشور على حسابها بموقع فيسبوك، وقالت: «طبعاً أنا بعمل في مسلسل الضحايا إنتاج بلال صبري وهو أخي، ولكنني معترضة تماماً على فكرة البوستر، لماذا أرى نفسي بهذا الشكل؟ حتى إنه لم يأخذ رأيي!، وأنا فعلاً شعرت بالاستياء من المنظر، فظيع جداً».

ويشارك في بطولة مسلسل «الضحايا» صلاح عبدالله، ندى بسيوني، ميرنا وليد، وفاء سالم، عمرو رمزي، شريف دسوقي، راندا البحيري، عايدة رياض، إيناس مكي، نيرة عارف، حسام حلمي، محمد المعبدي، ومهجة الغندور، إلى جانب آخرين. العمل من تأليف وإخراج حاتم صلاح الدين، وإنتاج بلال صبري.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي حول سلسلة من الوفيات الغامضة التي تطال كل من يقترب من عالم «سلطان»، الذي تحيط به هالة قاتلة، إذ يعيش صراعاً داخلياً معقداً، ويجمع بين جانب إنساني مثقل بالندم، وجانب آخر مظلم يحمل طبيعة شريرة، في معركة مستمرة داخل جسد واحد.