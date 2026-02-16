انتقلت إلى رحمة الله تعالى منيرة بنت إبراهيم بن محمد الخميس، أم عزام بن عثمان بن حمد العثمان.



وصلي عليها عصر اليوم (الإثنين)، في جامع عبدالله بن ناصر المهيني، بحي العارض في مدينة الرياض.