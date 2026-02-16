انتقلت إلى رحمة الله تعالى منيرة بنت إبراهيم بن محمد الخميس، أم عزام بن عثمان بن حمد العثمان.
وصلي عليها عصر اليوم (الإثنين)، في جامع عبدالله بن ناصر المهيني، بحي العارض في مدينة الرياض.
Munira bint Ibrahim bin Muhammad Al-Khamis has passed away, the mother of Azzam bin Othman bin Hamad Al-Othman.
She was prayed upon this afternoon (Monday) at the Abdullah bin Nasser Al-Muhaini Mosque in the Al-Arid neighborhood of Riyadh.