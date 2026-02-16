انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم (الإثنين)، اللواء الطبيب أشرف محمود بخش، وصلي عليه بعد صلاة العصر في جامع غالب محمد الحمد، ودفن في مقبرة الشمال بالرياض.
ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الملك سلمان في الرياض.
Lieutenant General Dr. Ashraf Mahmoud Bakhsh passed away to the mercy of God at dawn today (Monday). He was prayed upon after the afternoon prayer at the Ghaleb Mohammed Al-Hamd Mosque and was buried in the Northern Cemetery in Riyadh.
Condolences are accepted at the deceased's home in the King Salman neighborhood in Riyadh.