انتقل إلى رحمة الله تعالى، فجر اليوم (الإثنين)، اللواء الطبيب أشرف محمود بخش، وصلي عليه بعد صلاة العصر في جامع غالب محمد الحمد، ودفن في مقبرة الشمال بالرياض.



ويتقبل العزاء في منزل الفقيد بحي الملك سلمان في الرياض.