تعرّضت الفنانة فيفي عبده لوعكة صحية شديدة منذ بضعة أيام، جعلتها طريحة الفراش.

وقالت فيفي في تصريحات إعلامية: أُصبت بنزلة برد شديدة، وألتزم بالراحة التامة وعدم التحرك وأتجنب بذل أي مجهود لحين الشفاء التام، وأعربت عن تقديرها لكل من سأل عنها، مؤكدة أنها لا تستطيع التحدث كثيراً.

ألف ليلة وليلة

من جهة ثانية أكدت فيفي عبده الانتهاء من تصوير برنامجها الجديد «ألف ليلة وليلة مع فيفي»، الذي سيعرض في شهر رمضان الكريم.

وأزاحت الستار عن البوستر الرسمي لبرنامجها الجديد بعنوان «ألف ليلة مع فيفي»، قبل أيام قليلة من بدء عرضه مع انطلاقة موسم رمضان 2026.

ونشرت فيفي، بوستر البرنامج عبر حسابها على «إنستغرام»، معلقة عليه: «دعواتكم بالنجاح والتوفيق، انتظروني في رمضان إن شاء الله على إم بي سي مصر في برنامج ألف ليلة مع فيفي، كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم».