في تطور يثير القلق بين ملايين مرضى ارتفاع ضغط الدم في الولايات المتحدة، أعلنت شركة تعفا فارماسيوتيكالز الأمريكية سحب طوعي واسع النطاق لأكثر من 580 ألف عبوة من كبسولات دواء «هيدروكلوريد برازوسين» بتركيزات 1 مغم، 2 مغم، و5 مغم، بعد اكتشاف مستويات مرتفعة من شوائب نتروسامين قد تسبب السرطان.

**media«2607499»**

سحب عبوات الدواء

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تصنيف السحب كـ«فئة II»، مما يعني خطر محتمل لآثار صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، مع احتمال ضئيل لعواقب خطيرة طويلة الأمد، لكن التعرض المطول قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأعلنت تعفا سحب عبوات الدواء، وتم توزيع العبوات المعيبة على مستوى البلاد من خلال موزعين، إذ تحتوي كل عبوة على ما يصل إلى 1,000 كبسولة، معلنة أنها لم تسجل أي شكاوى صحية مرتبطة حتى الآن، لكنها أكدت في بيان رسمي: «تعفا تُعطي الأولوية لسلامة المرضى وجودة المنتجات في كل مراحل دورة حياة الدواء».

ونصحت الشركة المرضى الذين يتناولون الدواء بالاتصال بصيدلياتهم للتحقق من أرقام الدفعات المعيبة (المتوفرة على موقع FDA)، واستبدالها ببدائل متوفرة بكثرة مثل أدوية أخرى لخفض ضغط الدم.

ووفقاً لتقرير إنفاذ هيئة الدواء الأمريكية الصادر في 30 أكتوبر أظهرت الاختبارات أن الشوائب تفوقت «حدود التعرض المقبولة» وفقاً لنهج تصنيف القوة السرطانية، مما دفع إلى السحب الفوري لـ55 دفعة إنتاجية.

**media«2607500»**

ويُستخدم البرازوسين بشكل أساسي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأحياناً للكوابيس المرتبطة باضطراب ما بعد الصدمة، وهو دواء شائع بين ملايين الأمريكيين الذين يعانون من الضغط المرتفع، الذي يصيب نحو 120 مليون شخص سنوياً وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC).

يأتي هذا السحب في سياق موجة متكررة من الإشعارات المتعلقة بنتروسامينات في أدوية الضغط، التي بدأت في 2018 مع اكتشافها في مثبطات ACE مثل لوسارتان وفالسارتان، مما أدى إلى سحب ملايين العبوات عالمياً.

وتعتبر النتروسامينات هي مركبات كيميائية تتشكل أثناء عمليات التصنيع أو التخزين، وتُصنف كمسببات محتملة للسرطان بناءً على دراسات حيوانية، إذ أظهرت زيادة خطر الإصابة بأورام الكبد والمعدة والمثانة عند التعرض المزمن.