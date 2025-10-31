يستعد سكان جنوب شرق كوينزلاند في أستراليا لموجة من العواصف الشديدة المحتملة، بما في ذلك إعصار معزول، مع اقتراب خلية جوية مدمرة من المنطقة، وفقاً لتحذيرات مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي (BOM).

وصدرت تحذيرات عواصف رعدية لمناطق إيبسويتش، سومرست، وادي لوكيير، وساحل الشمس في كوينزلاند لنهاية الأسبوع، مع تركيز التحذير الأشد على أجزاء من وايد باي وبيرنيت، دارلينغ داونز، غرانيت بيلت، وساحل الجنوب الشرقي.

رياح مدمرة وأمطار غزيرة

وتتحرك الرياح المدمرة، والأمطار الغزيرة، والبراد الإعصاري الكبير إلى شمال شرق شاطئ كولوم على ساحل الشمس نحو رأس نوسا، وتمر العاصفة حالياً عبر يوماندي إلى تيوانتين، ومناطق مور ولينفيل في منطقة سومرست، إضافة إلى هيليدون، غاتون، غرانثام، لايدلي، غرانتشيستر، ومولغوي، التي تقع جميعها في مسار العاصفة.

وأفاد موقع «ويذرزون» المتخصص في الأرصاد بأن المناطق الأكثر تضرراً قد تواجه هذه الخلية السوبرية لمدة تصل إلى 6 أيام، ما يجعلها واحدة من أطول الفترات الجوية الشديدة في السنوات الأخيرة.

عاصفة تستمر 6 أيام

وأكد عالم الأرصاد في «ويذرزون»، بن دومينسينو، أن العواصف قد تستمر لـ6 أيام، مع ذروتها يوم السبت، وقال: «قد تتطور العواصف صباحاً مبكراً في أجزاء شرقية من نيو ساوث ويلز وكوينزلاند يوم السبت، قبل أن تصبح أكثر انتشاراً وشدة خلال الظهيرة والمساء».

كما ستكون العواصف الأكثر نشاطاً بين وسط شرق كوينزلاند ووسط نيو ساوث ويلز، وقد تشمل بريسبن وسيدني، ومن الممكن حدوث عواصف سوبر سيل، ولا يمكن استبعاد إعصارات معزولة».

فيما أشار مقدم الطقس في مكتب الأرصاد جوناثان هاو إلى أن السبت سيكون الأسوأ في الأسبوع، وقال: «جميع عواصف السوبر سيل تحمل مخاطر طفيفة للإعصارات، لكننا سنصدر تحذيراً فقط إذا تلقينا تقارير موثوقة».

وتُشير توقعات الأمطار إلى سقوط ما يصل إلى 30 ملم في بريسبن، و25 ملم على ساحل الشمس وغولد كوست.

وتأتي هذه العواصف بعد أيام قليلة فقط من ضرب الولاية بحجارة برد بحجم كرات الغولف، التي أدت إلى انقطاعات كهرباء واسعة في بريسبن الكبرى ليوم كامل تقريباً، حيث تأثر أكثر من 100 ألف منزل، وأدت إلى إغلاق شبكة الكهرباء في المنطقة.

وفي الوقت الحالي، أثرت العاصفة الأخيرة على نحو 8 آلاف منزل، مع توقعات بتأثر المزيد مع استمرار الضغط على الشبكة الكهربائية.

وتنجم هذه العواصف عن جرف علوي قد يؤدي إلى أيام من الأمطار الغزيرة، ومن المتوقع أن يؤثر على وسط وشرق وجنوب شرق أستراليا مطلع الأسبوع القادم، فيما حذر مكتب الأرصاد ملايين السكان من الاستعداد لعواصف سوبر سيل وإعصارات معزولة محتملة خلال الـ24 ساعة القادمة، وقد مرت 7 عواصف شديدة عبر الجنوب الشرقي أو تتحرك حالياً فيه.

وفي الأحد الماضي، ضربت عواصف عنيفة جنوب شرق كوينزلاند بحجارة برد عملاقة ورياح مدمرة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل. ومع ذلك، يستمر التنظيف من العواصف السابقة بينما تقترب الموجة الجديدة، مع تسجيل رياح بسرعة 96 كم/ساعة وحجارة برد تصل إلى 5 سنتيمترات في بعض المناطق.

ويحث الخبراء السكان على الاستعداد، مثل تأمين الممتلكات والمتابعة الدقيقة للتحذيرات، خصوصاً مع انتقال النمط الجوي إلى شكل صيفي يومي يحمل مخاطر عواصف.