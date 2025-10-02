كشفت دراسة أمريكية حديثة عن آلية بيولوجية قد تفسر لماذا تزيد السمنة بشكل كبير من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر، الشكل الأكثر شيوعاً للخرف.

السمنة والأميلويد

ووجد الباحثون من معهد هيوستن ميثوديست الأكاديمي أن ارتفاع مستويات جزيئات تخزين الدهون الصغيرة في الأشخاص الذين يعانون من السمنة يجعلهم أكثر عرضة لتراكم بروتين الأميلويد السام في الدماغ، وهو أحد العوامل الرئيسية المسببة لأعراض الزهايمر.

ووصف الخبراء هذا البحث بـ«الأول من نوعه»، مشيرين إلا أن استهداف هذه الجزيئات قد يقلل من مخاطر الإصابة بالمرض لدى الأشخاص المصابين بالسمنة، لكنهم حذروا من أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيد هذه العلاقة.

نُشرت الدراسة في مجلة «Alzheimer's & Dementia»، وشملت تحليل عينات من متطوعين يعانون من السمنة وأشخاصاً نحيفين في مستشفى هيوستن ميثوديست.

الدهون والزهايمر

وركز الباحثون على مستويات الدهون في الجزيئات الصغيرة التي تخزن الدهون في الدهون تحت الجلد (القابلة للضغط تحت الجلد) والدهون الحشوية (الموجودة حول الأعضاء الداخلية)، كما استخدموا اختبارات السائل النخاعي التي أُجريت مسبقاً لتقييم مستويات الأميلويد في الدماغ.

ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة لديهم مستويات أعلى من دهون معينة في هذه الجزيئات، مما يؤثر على سرعة تراكم الأميلويد في الدماغ، حيث تتشكل لويحات وتشابكات مع بروتين تاو، وهي العلامات المميزة للزهايمر، هذه الجزيئات الصغيرة قادرة على عبور حاجز الدم في الدماغ، مما يعزز تأثيرها.

وقال المشارك في الدراسة وخبير التصوير الطبي والاضطرابات العصبية الدكتور ستيفن وونغ،: «أظهرت الدراسات الحديثة أن السمنة هي الآن العامل القابل للتعديل الأول للخرف»، مشيراً إلى أن السمنة تزيد من مخاطر أمراض مثل ارتفاع ضغط الدم والسرطان، بالإضافة إلى التدهور الإدراكي.

دراسة سابقة

تأتي هذه الدراسة بعد تقرير بارز نُشر في مجلة «The Lancet» العام الماضي، والذي كشف أن ما يقرب من نصف حالات الزهايمر يمكن الوقاية منها من خلال معالجة 14 عاملاً لنمط الحياة منذ الطفولة، بما في ذلك ارتفاع الكوليسترول وفقدان البصر، اللذين يسهمان في حوالي 9% من حالات الخرف عالمياً، وتشمل العوامل الأخرى التدخين والوراثة.

الزهايمر في أرقام

ويؤثر مرض الزهايمر، الذي يُعد السبب الرئيسي للخرف، على حوالى 982 ألف شخص في المملكة المتحدة، وفقاً لتحليل «Alzheimer's Research UK»، التي أفادت أن 74,261 شخصاً توفوا بسبب الخرف في 2022، مقارنة بـ69,178 في العام السابق، مما يجعله القاتل الأول في البلاد.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت حالات الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى بنسبة 148% من 1990 إلى 2019، مع زيادة إجمالي الحالات بنحو 161%، ويرجع ذلك جزئياً إلى شيخوخة السكان وتلوث الهواء، وفقاً لمجلة «Frontiers».