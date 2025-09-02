دراسة: الشاي الأخضر ينظف الدماغ ويبطئ ألزهايمر

كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة «GeroScience» عن اكتشاف مُركب طبيعي موجود في الشاي الأخضر، يُعرف باسم إبيغالوكاتشين غالات (EGCG)، يشكل منظفا قويا للدماغ قد يساعد في الوقاية من مرض الألزهايمر.

وبحسب الدراسة، فإنه عند دمج المُركب الطبيعي مع النيكوتيناميد، وهو شكل من أشكال فيتامين B3، وجد الباحثون أن هذين المركبين يمكنهما إبطاء تراكم النفايات البروتينية المرتبطة بالمرض.

وفقا لصحيفة «ديلي ميل» أجرى الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا إيرفين، وأظهرت التجارب على خلايا عصبية لفئران مسنة تعاني من علامات الألزهايمر أن هذين المركبين يعززان مستويات جزيء الطاقة غوانوزين ثلاثي الفوسفات (GTP)، الضروري لتنظيف الخلايا الدماغية الميتة.

وتوصلت الدراسة إلى أنه هذا الجزيء الذي ينخفض نقصه مع التقدم في العمر، مرتبط بتطور الألزهايمر، إذ إنه بعد معالجة الخلايا العصبية لمدة 24 ساعة فقط، استعادت مستويات GTP مستويات مماثلة لتلك الموجودة في الخلايا الأصغر سنا، مع تحسين قدرة الخلايا على التخلص من تجمعات بروتين الأميلويد، وهي إحدى السمات الرئيسية لألزهايمر.

ويُعد الألزهايمر السبب الرئيسي للخرف، ويؤثر على أكثر من مليون شخص في المملكة المتحدة وحدها، وفقا لجمعية الألزهايمر.

ويتسبب تراكم بروتينات الأميلويد والتاو في الدماغ في تكوين لويحات وعقد تعيق الخلايا العصبية من نقل الإشارات، مما يؤدي إلى فقدان الذاكرة والقدرات الإدراكية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائي، فإن التشخيص المبكر يعزز فعالية العلاجات في إبطاء تطور المرض.

وأثار هذا الاكتشاف حماس الخبراء، إذ إن المركبين متوفران في الأطعمة مثل الشاي الأخضر والحبوب والأسماك والمكسرات والبقوليات والبيض، وكمكملات غذائية معتمدة من قبل الجهات التنظيمية.

وقال غريغوري بروير، الباحث الرئيسي في الدراسة: «إن استعادة مستويات الطاقة في الخلايا العصبية باستخدام هذه المركبات قد يوفر مسارا جديدا لعلاج التدهور الإدراكي المرتبط بالعمر ومرض الألزهايمر».