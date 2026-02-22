في لحظة حبست أنفاس الجماهير خلال مواجهة فريقي نيوم والخليج على أرض استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، انطفأت الأنوار فجأة، ليتحول المشهد إلى ظلام مفاجئ أربك اللاعبين والمشجعين على حد سواء.

وفي توضيح رسمي، أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن ما حدث كان نتيجة عطل لحظي في كيبل أرضي ضمن مكونات الشبكة المغذية للملعب، ما تسبب في انقطاع محدود ومؤقت للخدمة.

وأوضحت الشركة أن أنظمة الحماية والتشغيل استجابت فورًا للحالة، حيث جرى التعامل مع العطل وإعادة التيار آليًا خلال مدة لم تتجاوز ثلاث دقائق، وذلك وفق أعلى معايير الجاهزية والموثوقية المعتمدة في إدارة وتشغيل الشبكات الكهربائية.

وقدمت الشركة اعتذارها عن هذا الانقطاع العارض، مشددة على التزامها الدائم بضمان استمرارية الخدمة بأعلى درجات الاعتمادية، مع اتخاذ جميع الإجراءات الفنية اللازمة لتعزيز موثوقية الشبكة والحد من تكرار مثل هذه الحالات مستقبلًا.