في إنجاز غير مسبوق، أصبح الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، أول شخص في التاريخ يصل صافي ثروته إلى 500 مليار دولار، ليتقدم خطوة كبيرة نحو لقب أول تريليونير في العالم.

قائمة فوربس للمليارديرات

وبحسب قائمة فوربس للمليارديرات، تخطت ثروة ماسك حاجز النصف تريليون دولار، اليوم (الأربعاء)، قبل أن تتراجع قليلاً إلى 499 مليار دولار.

ويمتلك ماسك حصة 12% في شركة تسلا التي تُقدَّر قيمتها السوقية بأكثر من 1.5 تريليون دولار.

ثروة إيلون ماسك

وشهدت ثروة إيلون ماسك زيادة كبيرة هذا العام بفضل ارتفاع أسهم شركة السيارات الكهربائية بنسبة 70% خلال الأشهر الستة الماضية، لتصبح أعلى بنسبة 13% منذ بداية عام 2025.

ويعود هذا الارتفاع إلى عودة ماسك للتركيز على إدارة شركاته بعد فترة من الانشغال بمشاريع أخرى.

إلى جانب تسلا، يمتلك ماسك حصة 42% في شركة «سبيس إكس» لصناعة الصواريخ، التي تسعى للوصول إلى تقييم يبلغ 400 مليار دولار، وشركة «إكس إيه آي» للذكاء الاصطناعي، التي بلغت قيمتها 75 مليار دولار في يوليو الماضي، وفقاً لبيانات «بيتشبوك».

وواجهت أسهم تسلا تحديات في وقت سابق من هذا العام بسبب المنافسة الشرسة من الشركات الصينية، انخفاض المبيعات، وتشتت انتباه ماسك بسبب أعماله الأخرى وعلاقته المضطربة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

عودة تسلا للصدارة

ومع ذلك، استعادت الأسهم زخمها مع تحسن ثقة المستثمرين بعد عودة ماسك لقيادة تسلا بنشاط، وقالت رئيسة مجلس إدارة تسلا، روبين دينهولم، الشهر الماضي إن ماسك عاد ليكون «في صدارة» إدارة الشركة بعد فترة قضاها في البيت الأبيض.

وفي خطوة تعكس ثقته الكبيرة بمستقبل تسلا، أعلن ماسك عن شرائه أسهماً بقيمة مليار دولار تقريباً.

في الوقت نفسه، اقترح مجلس إدارة تسلا خطة تعويضات طموحة بقيمة تريليون دولار لماسك، تشمل أهدافاً مالية وعملياتية صعبة، مع تلبية طلبه بالحصول على حصة أكبر في الشركة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز دوره في تحويل تسلا من شركة سيارات إلى رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.