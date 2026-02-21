قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة مع برنامج «ذا ويل كين شو» على قناة فوكس نيوز أمس (الجمعة) إنه يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن ينمو 3.5% على الأقل في عام 2026.



وأكد اقتصاديون شملهم مسح حديث أجرته الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال أن نمو الاقتصاد الأمريكي سيرتفع قليلاً في العام 2026، لكن مكاسب التوظيف ستبقى ضعيفة، بينما سيبطئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة أي خفض جديد لأسعار الفائدة.



وأظهر المسح أن متوسط توقعات النمو بلغ 2% ارتفاعاً من 1.8% في مسح سابق خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع نمو قدره 1.3% فقط في يونيو الماضي.



وتشير التوقعات إلى أن زيادة الإنفاق الشخصي واستثمارات الشركات ستدعم زيادة النمو، ولكن المشاركين أجمعوا تقريباً على أن الرسوم الجديدة على الواردات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ستكبح النمو بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية.

تباطؤ النمو

وتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الربع الرابع من العام 2025، وسط اضطرابات ناجمة عن إغلاق الحكومة وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، لكن من المتوقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي في العام 2026.



وأظهرت تقديرات متقدمة من «مكتب التحليل الاقتصادي» التابع لـ«وزارة التجارة الأمريكية» أمس (الجمعة) أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 1.4% في الربع الرابع 2025.