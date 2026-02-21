يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم (السبت)، في الحادية عشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي «بريميرليغ».

ويأمل السيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا، في استغلال تعثر المتصدر أرسنال بالتعادل في آخر مباراتين، عبر تحقيق الفوز في لقاء الليلة ومواصلة تقليص الفارق.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 53 نقطة، متأخراً بفارق خمس نقاط عن أرسنال.

نيوكاسل يبحث عن مواصلة الصحوة

على الجانب الآخر، يطمح نيوكاسل إلى مواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، والرابع في مختلف المسابقات، من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب وإنعاش آماله في المشاركة الأوروبية الموسم القادم.

ويوجد نيوكاسل المركز العاشر برصيد 36 نقطة، جمعها من 10 انتصارات و6 تعادلات مقابل 10 هزائم.