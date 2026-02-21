في لقطة غير متوقعة أثارت اهتمام عشاق كرة القدم والسياسة معاً، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحية نارية إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، عبر مقطع فيديو نشره على منصة «تيك توك».

وفي الفيديو، خاطب ترمب رونالدو قائلاً: «أنت الأعظم على الإطلاق، نحتاجك في أمريكا.. انطلق الآن، نحتاجك سريعا»، في رسالة فسّرها البعض على أنها دعوة للانضمام إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، بينما رأى آخرون أنها تتعلق بمونديال 2026.

وأرفق ترمب الفيديو بعنوان «رسالة من الأعظم بالتاريخ إلى العظيم الآخر»، وأظهر مقطع الفيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي، حيث ظهر إلى جانب رونالدو وهما يلعبان كرة القدم داخل المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، في لقطة مثيرة للجدل ووسعت انتشار الرسالة بسرعة على مواقع التواصل.

ويواصل رونالدو مشواره مع نادي النصر في دوري روشن السعودي منذ انضمامه عام 2023 في صفقة بارزة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من اللاعب أو النادي بشأن دعوة ترمب.