النصر يطمع في نقاط الحزم

يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته وحصد ثلاث نقاط جديدة في رحلة البحث عن لقب دوري روشن السعودي، عندما يستضيف الحزم، اليوم (السبت)، ضمن منافسات الجولة الـ23 «جولة يوم التأسيس».

وتنطلق المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «الأول بارك»، معقل فريق النصر.



النصر يضغط على الهلال والأهلي

وقد يرتقي النصر إلى صدارة الدوري السعودي حال فوزه، مع تعادل أو خسارة الهلال أمام الاتحاد في الكلاسيكو الذي سيقام في التوقيت ذاته ضمن منافسات الجولة نفسها.

ويحتل «العالمي» المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 52 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة عن الهلال والأهلي، اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب.

ومن المتوقع أن يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع النصر أمام الحزم، بعد غيابه عن اللقاء الماضي ضد أركاداغ التركماني في دوري أبطال آسيا 2 للراحة.

الحزم يبحث الابتعاد عن الخطر

على الجانب الآخر، يدخل الحزم لقاء الليلة منتشياً بانتصاره الأخير على الأخدود بنتيجة 2-1، إذ يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده خطوة جديدة عن منطقة الهبوط وتقربه من وسط جدول الترتيب.

ويحتل الحزم المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، متقدماً بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.