يستضيف فريق تشيلسي نظيره بيرنلي، اليوم (السبت)، في السادسة مساءً على ملعب «ستامفورد بريدج»، ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».



فريق تشيلسي

تشيلسي يتطلع لاستعادة نغمة الفوز

ويتطلع تشيلسي لاستعادة نغمة الفوز بعد تعادله مع ليدز يونايتد بنتيجة 2-2 في الجولة الماضية، واقتحام المربع الذهبي مؤقتاً.

ويحتل الفريق اللندني المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليغ برصيد 44 نقطة، جمعها من 12 انتصاراً وثمانية تعادلات مقابل ست هزائم.

بيرنلي يتمسك بأمل البقاء

في المقابل، يطمح بيرنلي إلى تحقيق الانتصار الثاني على التوالي في المسابقة، وإنعاش آماله في البقاء بالدوري الإنجليزي الموسم القادم.

ويوجد بيرنلي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 18 نقطة، متأخراً بسبع نقاط عن منطقة الأمان.