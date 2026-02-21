يترقب عشاق كرة القدم كلاسيكو الهلال والاتحاد، اليوم (السبت)، في تمام العاشرة مساءً على ملعب «المملكة أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ23 «جولة يوم التأسيس» من بطولة دوري روشن السعودي.

العيون على بنزيما

ومن المقرر أن تشهد مباراة الليلة الظهور الأول للنجم الفرنسي كريم بنزيما بقميص الهلال أمام فريقه السابق الاتحاد، بعد انضمامه إلى «الزعيم» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من «العميد».

وسرعان ما أظهر بنزيما تألقه مع الهلال، بتسجيله ثلاثة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة في مباراتين بالدوري السعودي.



كريم بنزيما

الهلال يستهدف تأمين الصدارة

ويسعى الهلال، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، إلى حسم الكلاسيكو لصالحه وتأمين صدارته لجدول الترتيب، في ظل المطاردة الشرسة من الأهلي والنصر والقادسية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن برصيد 53 نقطة، بفارق الأهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، فيما يحل النصر، الذي يواجه الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة ذاتها، في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، ويأتي القادسية رابعاً بـ50 نقطة.

الاتحاد يتطلع لمواصلة الفوز

في المقابل، يتطلع الاتحاد، بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري والرابع في مختلف المسابقات، من أجل التقدم نحو المركز الخامس ومواصلة تحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 37 نقطة، جمعها من 11 انتصاراً وأربعة تعادلات مقابل ست هزائم.