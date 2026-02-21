كشف رصد أجرته «عكاظ» تسجيل أسهم 24 شركة مدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» أدنى مستوياتها السعرية التاريخية خلال تداولاتها الأسبوع الماضي، في ظل استمرار الضغوط البيعية وتراجع شهية المخاطرة، لا سيما على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.



وبحسب الرصد، جاءت الشركات والأسعار المسجلة عند القيعان التاريخية على النحو التالي:

أسلاك: 16.88 ريال.

يو إي سي: 24.50 ريال.

الفخارية: 18.60 ريال.

أسمنت الجوف: 5.87 ريال.

تالكو: 31.20 ريال.

العمران: 22.30 ريال.

سي جي إس: 7.65 ريال.

طباعة وتغليف: 7.35 ريال.

ذيب: 33.14 ريال.

لومي: 42.90 ريال.

طيران ناس: 58 ريالاً.

ريدان: 18.65 ريال.

جاهز: 11.54 ريال.

ساكو: 23.35 ريال.

محطة البناء: 50.50 ريال.

أسواق المزرعة: 13.02 ريال.

الدواء: 47.90 ريال.

المطاحن الحديثة: 25.94 ريال.

إنتاج: 26.90 ريال.

دار المعدات: 29.56 ريال.

فقيه: 32.16 ريال.

مرنة: 8.96 ريال.

أسيج: 6.71 ريال.

مرافق: 29.30 ريال.

ويأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه السوق حالة من التذبذب وإعادة التقييم، مع تركّز الضغوط على قطاعات الصناعة والاستهلاك والخدمات، وقد يعكس بلوغ بعض الأسهم مناطق سعرية جاذبة استثمارياً، إلا أن استمرار التعافي يبقى مرتبطاً بتحسن السيولة ووضوح التوجه العام للمؤشر خلال الأسابيع القادمة.



وانخفضت أسعار أسهم 231 شركة خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 34 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم 3 شركات دون تغيير.



وتصدّر سهم رعاية، الشركات المنخفضة بنسبة 19%، تلاه سهم نسيج، بنسبة 12%، ثم سهم جاهز، بنسبة 11%.



في المقابل، تصدّر سهم عناية، الشركات المرتفعة بنسبة 15%، ثم سهم دار الأركان بنسبة 12%.



يذكر أن المؤشر قد أنهى تداولاته الأسبوعية على انخفاض بنسبة 2.7% وبـ 305 نقاط، مغلقاً عند 10,947 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 11,252 نقطة.