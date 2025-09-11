منظمة الصحة العالمية تتحدى أوامر الإخلاء الإسرائيلية وتبقى في غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، التزامها بالبقاء في مدينة غزة، رغم مطالبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان المدينة بمغادرتها إلى جنوب القطاع.

وفي بيان نشرته المنظمة عبر منصة «إكس»، أكدت استمرار وجودها وشركائها في غزة، معبرة عن استنكارها لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، مُشيرًة إلى أن المنطقة المسماة «الإنسانية» في جنوب القطاع، والتي حددتها إسرائيل، تفتقر إلى الخدمات الكافية لدعم سكانها الحاليين، فضلاً عن الوافدين الجدد.

انهيار النظام الصحي في غزة

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في القطاع لن يتحمل فقدان أي من المرافق الصحية المتبقية، موضحة أن التجارب السابقة أظهرت سرعة تعطل المستشفيات عندما يعيق القتال وصول المرضى، ويمنع تحرك سيارات الإسعاف، ويقطع إمدادات المنظمة وشركائها.

إسرائيل تدعو سكان غزة للمغادرة

وكانت قوات الاحتلال قد دعت، أمس، سكان غزة لمغادرة المدينة فورًا، محذرة من هجوم واسع النطاق للسيطرة على المنطقة.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن صدمتها إزاء أمر الإخلاء الأخير، الذي يطالب بنقل مليون شخص من غزة إلى المنطقة الإنسانية في الجنوب، والتي لا تملك القدرة أو الخدمات اللازمة لاستيعاب العدد الحالي من السكان، ناهيك عن الوافدين الجدد، بما في ذلك الرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة أن نصف المستشفيات العاملة في القطاع تقع في مدينة غزة، وتشمل 36% من أسرّة المستشفيات و50% من أسرّة العناية المركزة في القطاع بأكمله.

وأكدت أن النظام الصحي المنهك لا يمكنه تحمل خسارة أي من هذه المرافق، مضيفًة أن المستشفيات في غزة تواجه ضغوطًا هائلة، حيث تحولت إلى أجنحة طوارئ مكتظة بالجرحى، مع نقص حاد في الأسرّة والإمدادات الأساسية.

ورغم أن أوامر الإخلاء الأخيرة لم تشمل المستشفيات حتى الآن، إلا أن التجارب السابقة تكشف مدى سرعة توقف هذه المرافق عن العمل عندما يعرقل القتال وصول المرضى، ويمنع سيارات الإسعاف من التحرك، ويعيق إمدادات المنظمة وشركائها.

رسائل الصحة العالمية للمجتمع الدولي وسكان غزة

ووجهت المنظمة رسالة إلى المدنيين في غزة، مؤكدة بقاءها وشركاءها في المدينة، كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية، تشمل المطالبة بوقف إطلاق النار، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيًا، وتسهيل وصول المساعدات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية دون قيود.

كما طالبت بحماية الرعاية الصحية والعاملين في المجال الإنساني والمدنيين، مؤكدة أن هذه الكارثة من صنع الإنسان، وأن المسؤولية تقع على عاتق الجميع.