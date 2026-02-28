في إطار جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية المستمر لدعم الاقتصاد اليمني، يجري عصر اليوم (السبت) في محافظة أبين وضع حجر الأساس للمدينة الاقتصادية الجديدة التي ستقام في منطقة العلم بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة اليمنية.



وصُمِّمت المدينة لتكون مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية والسياحية، بطاقة استيعابية تُقدَّر بنحو 2.3 مليون نسمة، مع توفير نحو 575 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق بيئة استثمارية متقدمة.



وتقع المدينة، التي أعلن عنها مستشار قائد قوات التحالف العربي فلاح الشهراني الأسبوع الماضي، على مساحة قدرها 23 ألف فدان، وعلى قناة مائية طولها 26,600 متر، وبمساحة 4,004,162 متراً مربعاً.



وتقع منطقة الداون تاون على مساحة 2437 فداناً، كما أن المدينة الصناعية على مساحة 2587 فداناً، فيما ستكون هناك مدينة المعارض الدولية على مساحة 424 فداناً، والحدائق المركزية على مساحة 530 فداناً، فضلاً عن المدينة الجامعية التي تقع على مساحة 226 فداناً، كما أن المدينة الطبية ستكون على مساحة 122 فداناً، والمدينة الدبلوماسية على مساحة 103 أفدنة، في حين ستكون هناك مولات ومراكز تجارية على مساحة 564.5 فدان.



وسيتم تزويد المدينة الصناعية والتجارية بمحطة كهرباء خاصة لضمان استدامة الطاقة، وشبكات صرف صحي متكاملة ومحطات معالجة حديثة وفق المعايير البيئية.



وتعد المدينة الصناعية والتجارية مشروعاً حضرياً متكاملاً يهدف إلى إنشاء بيئة عصرية تجمع بين السكن والعمل والاستثمار والترفيه، ضمن نموذج تنموي مستدام يدعم النمو الاقتصادي ويواكب تطورات المدن الذكية عالمياً.



وكان مستشار قائد قوات التحالف فلاح الزهراني قد أعلن في 17 فبراير الماضي اجتماعاً عقده مع رجال الأعمال ورئيس الغرفة التجارية في محافظة أبين، موضحاً أنه سيتم وضع حجر الأساس للمدينة الاقتصادية الجديدة في أبين (العلم) على مساحة أكثر من ٢٣ ألف فدان كمشروع استثماري كبير تقوده شركة سرمد.



وأشار إلى أن شركة مدينة أحلام الشرق تبرعت بأرض مساحتها ٥٠ فداناً مع مخططاتها مخصصة لأسر الشهداء، لافتاً إلى أن شركات «أحلام الشرق ومدينة سماء الخليج العربي وسرمد» ستقوم بإزالة الكثبان الرملية والعوائق على الطريق الدولي بين العلم وزنجبار كمبادرة دون مقابل.



وأشار إلى أنه سيتم منح تخفيض ٣٠٪ للمعلمين في محافظة أبين من قيمة العقار السكني في مدينة أحلام الشرق ومدينة سماء الخليج العربي.