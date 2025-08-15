أظهر استطلاع حديث، أجرته جامعة ميشيغان، أن 55% من الأمريكيين فوق سن الـ50 يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدات الصوتية وروبوتات الدردشة النصية، في مجالات تمتد من الترفيه والبحث إلى الأمان المنزلي والتخطيط للسفر.

وبيّن الاستطلاع، الذي شمل نحو 3000 مشارك، أن 96% من مستخدمي أجهزة الأمان المنزلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي شعروا بزيادة في الأمان، فيما أشار نصفهم تقريباً إلى رغبتهم في البقاء مستقلين في منازلهم بدلاً من الانتقال لدور رعاية. كما كشف تفاوتاً في الاستخدام بحسب الصحة، التعليم، والدخل.

ورغم الانتشار الواسع، ما زالت الثقة تمثل تحدياً، إذ أعرب 54% فقط عن ثقتهم في محتوى الذكاء الاصطناعي، بينما طالب 90% بضرورة الإفصاح الواضح عن المحتوى الناتج عنه. وتسلط النتائج الضوء على الحاجة إلى سياسات وتعليمات واضحة تعزز الشفافية وتحد من المخاطر، خصوصاً مع مناقشات أمريكية حالية لتوسيع لوائح الإفصاح إلى مجالات الإعلان ومنصات التواصل الاجتماعي.