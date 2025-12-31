اهتزت مناطق غرب مدينة اللاذقية على الساحل السوري فجر اليوم (الأربعاء)، إثر هزة أرضية متوسطة الشدة ضربت سورية.

وأكد المركز الوطني للزلازل في سورية، أن محطاته سجلت، ليل الثلاثاء، هزة أرضية بلغت قوتها 3.9 درجة على مقياس «ريختر».

وأوضح المركز الوطني أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 6.6 كيلومتر، في البحر الأبيض المتوسط، غرب مدينة اللاذقية بنحو 28 كيلومتراً.

ونقلت وكالة «سانا»، عن مدير المركز جمال زكور، قوله إن الهزة لم تسفر عن أي إصابات، مبيناً أن مثل هذه الهزات تُسجّل بشكل دوري في المنطقة البحرية المتوسطية، وتتم متابعتها من خلال محطات الرصد في المركز.

ويقع حوض البحر الأبيض المتوسط ضمن نطاق نشاط زلزالي معروف، نتيجة تقاطعه مع عدة فوالق نشطة، ما يؤدي إلى تسجيل هزات أرضية متفاوتة الشدة بين الحين والآخر.