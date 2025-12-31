انكشفت عملية مالية مثيرة للجدل هزت الجالية المصرية في الكويت، بعد ضبط مبلغ نقدي ضخم بلغ 50 ألف دينار في عملية استثنائية بالجابريه. الواقعة كشفت عن شبكة حوالات بديلة كانت تهدف إلى تحويل الأموال بين مصر والعراق، لتتوالى الأحداث القضائية التي أثارت اهتمام الرأي العام.



وقضت محكمة الاستئناف بحبس 8 مصريين وعراقيين بتهمة المشاركة في عمليات حوالات بديلة للجالية المصرية، فيما برأت المحكمة المتهمين من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار.

وتعود وقائع القضية إلى ما شهده ضابط الواقعة أثناء مباشَرته مهامه في منطقة الجابرية، عندما لاحظ وافداً مصرياً يخرج من إحدى البنايات حاملاً كيساً بلاستيكياً أسود اللون. عند رؤية الضابط، ارتبك الرجل وحاول التخلص من الكيس والهرب، إلا أن الضابط تمكن من ضبطه وتفتيشه احترازياً تمهيداً لإحالته إلى المخفر.

وبسؤاله عن محتوى الكيس، اعترف المتهم بأن الكيس يحتوي على مبلغ 50 ألف دينار قادم من العراق، وأنه استلمه من المتهم الثامن بهدف تسليمه لشخص آخر.

هذه الواقعة فتحت الباب أمام تحقيقات أوسع حول شبكة الحوالات البديلة، لتصل إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بالحبس للمتهمين الثمانية، مع براءة بعضهم من تهمة غسل الأموال الكبرى، في واحدة من أبرز القضايا المالية للجالية المصرية في الكويت خلال السنوات الأخيرة.