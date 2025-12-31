أعلن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية إهداء دورته الـ15، المقررة إقامتها في الفترة من 30 مارس إلى 6 أبريل 2026، إلى المخرج المصري الراحل داوود عبدالسيد، تقديراً لإسهاماته الفنية ومكانته البارزة في تاريخ السينما المصرية والعربية.

وقررت إدارة المهرجان استحداث جائزة جديدة باسم «جائزة سينما المؤلف»، تمنح للأفلام التي يتولى مخرجها تأليفها، وهو الأسلوب الذي تميز به داوود عبدالسيد وترك من خلاله بصمة واضحة في السينما.

ترميم الفيلم الأول

كما تتضمن الدورة مشروع ترميم فيلمه التسجيلي الأول «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم»، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، إلى جانب عرض مجموعة من أبرز أفلامه ضمن برنامج المهرجان.

يذكر أن مهرجان الأقصر سبق أن كرم داوود عبدالسيد في دورته الأولى عام 2012، بينما تُقام الدورة الجديدة برئاسة شرفية للفنان محمود حميدة، وبمشاركة واسعة من جهات ثقافية ورسمية داعمة للمهرجان.