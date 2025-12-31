قضت محكمة الجنايات في الكويت بإيداع الفنانة ⁧‫شجون‬⁩ الهاجري في مركز التأهيل للعلاج من الإدمان لمدة لا تزيد على سنة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت شهر يونيو الماضي القبض على الفنانة الشهيرة وبحوزتها مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، ونشرت صورة المتهمة إلى جانب المضبوطات.



شجون الهاجري مع والدتها بالتبني

ضجة واسعة في «التواصل»

وأثار توقيف الفنانة الكويتية شجون الهاجري ضجة واسعة في الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل.

وجاءت عملية التوقيف ضمن حملة أمنية واسعة نفذتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت، والتي أكدت في بيانها أنها رصدت المتهمة بعد تحريات دقيقة، وضبطتها وبحوزتها مواد من نوعي «الماريجوانا» و«الكوكايين»، إلى جانب مؤثرات عقلية.

إخلاء سبيلها بكفالة قدرها 200 دينار

وبعد أيام من القبض عليها، قررت النيابة العامة في دولة الكويت، إخلاء سبيل الهاجري بكفالة مالية قدرها 200 دينار، ووجهت بوضعها تحت الإشراف الطبي من أجل العلاج والتعافي.



شجون الهاجري

حياتها بين القسوة والنجومية

ولدت شجون أو «شوجي» بلا أوراق تثبت نسبها، وعاشت في دار رعاية أيتام ثم تبنتها عائلة كويتية لكنها عادت إلى الدار في عمر 13 عامًا حيث بدأت مسيرتها الفنية في سن مبكرة تحديدا في السادسة من عمرها.

برزت منذ أن كانت في السادسة من عمرها كمقدمة برامج أطفال، قبل أن تشق طريقها الفني الحقيقي عام 2002 في مسلسل «ثمن عمري»، غير أن المسلسل الأشد قسوة لم يكن على الشاشة، بل كانت حلقاته قد بدأت في حياتها الخاصة التي عاشت فصولها خلف أبواب دور الرعاية.

فحين كانت تبلغ الثالثة عشرة عادت فجأة إلى دار الأيتام التي خرجت منها وهي طفلة.

تقول إنها عرفت الحقيقة مبكراً، وقررت أن تتماسك، إلا أن أعوام ما بعد هذا الاكتشاف لم تكن سهلة، بل امتلأت بانكسارات متتالية، أولها خطوبتها من مدير أعمالها التي انتهت فجأة بعد أن اكتشفت زواجه من أخرى دون علمها، مروراً بتعليقات قاسية في الوسط الفني، وكواليس لا ترحم، ومحيط لا يغفر لها نسباً لم تختَره، وصولا إلى تورطها في عالم الإدمان.