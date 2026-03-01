تعادل الأهلي مع ضيفه زد بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء (السبت) على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بداية قوية من زد

افتتح زد التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد كرة استلمها مصطفى سعد «ميسي» على حدود منطقة الجزاء، ثم تقدم وأطلق تسديدة أرضية سكنت شباك الأهلي.

إلغاء الهدف الثاني

وألغى الحكم هدفاً ثانياً لصالح زد سجله ماتا ماجاسا في الدقيقة 60، بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود تسلل.

تريزيغيه يٌنقذ الأهلي

وأدرك محمود حسن «تريزيغيه» التعادل للأهلي في الدقيقة 89 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد خطأ من حارس زد علي لطفي في إبعاد الكرة.

وتصدت العارضة لرأسية مهاجم الأهلي محمد شريف في الثواني الأخيرة من اللقاء، ليحصد كل فريق نقطة.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، متأخراً بفارق الأهداف عن الزمالك المتصدر وبيراميدز الوصيف، اللذين يمتلكان نفس عدد النقاط.

في المقابل، رفع فريق زد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع بعد تحقيقه التعادل الثامن هذا الموسم.