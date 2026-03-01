واصل الجهاز الفني المساعد للمنتخب الوطني برنامج الزيارات الميدانية مع الأندية، وزار ناديي ضمك وأبها، ضمن إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026.



واطّلع الجهاز الفني خلال زيارة نادي ضمك على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، حيث عُقدت اجتماعات مباشرة مع اللاعبين ضاري العنزي وعبدالرحمن الخيبري وتم خلالها التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب التقيد بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية.



في حين شهد اجتماع الجهاز الفني للأخضر مع الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي أبها مناقشة الجوانب الفنية والبدنية، في إطار تعزيز التكامل الفني وتوحيد منهجية العمل بين المنتخب والأندية.



وجاءت هذه الاجتماعات امتداداً لسلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها الجهاز الفني المساعد، ضمن منهجية العمل المعتمدة، والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز التواصل المباشر مع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ويسهم في نجاح برنامجه الإعدادي المبكر لكأس العالم.