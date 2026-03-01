كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تفاؤل المسؤولين في نادي برشلونة الإسباني لإتمام صفقة انتقال ماركوس راشفورد بشكل دائم في الصيف القادم، مؤكداً توصل برشلونة وراشفورد إلى اتفاق بينما يصر نادي مانشستر يونايتد على دفع مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني بالكامل مقابل بيع عقده.



كما كشفت تقارير صحفية إمكانية انتقال راشفورد بشكل نهائي من مانشستر يونايتد إلى برشلونة، بعد انتهاء فترة إعارته لبرشلونة بنهاية الموسم وعزم برشلونة على تفعيل بند شراء المهاجم ماركوس راشفورد من يونايتد مقابل 30 مليون يورو. وأضافت الصحيفة أن إدارة برشلونة توصلت إلى اتفاق مع إدارة النادي الإنجليزي يقضي بدفع قيمة صفقة راشفورد على 3 دفعات سنوية بقيمة 10 ملايين يورو لكل دفعة.



وأوضحت التقارير أن الصفقة متوقفة بسبب موافقة برشلونة على قواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني، في حين ترى إدارة يونايتد أن القيمة السوقية للاعب ستصل إلى 60 مليون يورو، وهو ما أثار استياء بعض أعضاء النادي.



من جهة أخرى، لا يرغب راشفورد في العودة إلى أولد ترافورد، ما يجعل برشلونة الوجهة الأقرب له في المستقبل. وخلال هذا الموسم شارك راشفورد في 34 مباراة مع برشلونة، حيث سجل 10 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.