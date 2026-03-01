تفوق فريق الأخدود على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وذلك ضمن لقاءات الجولة 24 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



شهد اللقاء سيطرة مبكرة لفريق الأخدود بحثاً عن التقدم بالنتيجة مبكراً وتمكن من ذلك بعد تسديدة قوية من عبدالعزيز آل هتيلة ليحولها زميله صالح آل عباس بقدمه لداخل شباك النجمة كهدف أول للأخدود (د: 14)، وقبل نهاية الشوط الأول تمكن النجمة من العودة عن طريق لاعبه لازارو (د: 39)، ولكن الأخدود عاد للسيطرة في الشوط الثاني وأحرز هدفين عن طريق كريتسيان باسوغوغ من ركلة جزاء (د: 64)، وفي الوقت بدل الضائع أضاف توكماك نجوين الهدف الثالث للأخدود (د: 90+2)، لينتهي اللقاء بفوز الأخدود بثلاثة أهداف لهدف.



وبهذه النتيجة يحقق الأخدود فوزه الثالث في الدوري ويصل للنقطة 13 وفي المركز الـ17 وبفارق 3 نقاط فقط عن صاحبي المركز 15 و16 الرياض وضمك على التوالي، فيما تلقى النجمة الخسارة الـ18 وتجمد رصيده عند 8 نقاط وفي المركز الـ18 والأخير.