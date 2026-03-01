أوقف فريق التعاون سلسلة انتصارات مضيفه القادسية بعد تعادلهما الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وذلك ضمن لقاءات الجولة 24 لدوري روشن السعودي للمحترفين.



بدأ اللقاء قوياً من الفريقين وتمكن التعاون من التقدم بالنتيجة عن طريق لاعبه البلغاري مارين بيتكوف (د: 17)، وقبل نهاية الشوط الأول أدرك القادسية التعادل عن طريق الإيطالي ماتيو ريتيجي من نقطة الجزاء (د: 45+4).



وبهذه النتيجة يحقق القادسية تعادله الـ6 ويصل للنقطة 54 وفي المركز الرابع، فيما حقق التعاون تعادله الـ5 ويصل للنقطة 41 وفي المركز السادس.