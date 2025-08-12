في حادثة مروعة هزت الأوساط الرياضية والمجتمع المصري، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن ملابسات مقتل بطل السباقات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس، هيثم سمير، الذي لقي مصرعه، الإثنين، إثر إصابته بطلق ناري في محافظة القليوبية شمال القاهرة بسبب نزاع على قطعة أرض.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية، تلقت مديرية أمن القليوبية بلاغا من أحد المستشفيات بوصول هيثم سمير، مالك إحدى الشركات وصاحب مركز خدمات سيارات، في حالة وفاة إثر إصابته بعيار ناري، وبعد التحقيقات الأولية، تبين أن الحادث وقع في دائرة مركز شرطة قليوب أثناء زيارة هيثم وشريكه قطعة أرض مملوكة للضحية.

وأوضح شريك المجني عليه أن مشادة كلامية اندلعت بين هيثم ونجل الحارس الخصوصي للأرض، بسبب رغبة هيثم في إنهاء خدمات والد المتهم. تطورت المشادة إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها الجاني، وهو عامل يقيم في المنطقة، بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش كانت بحوزته، ما أدى إلى مقتل هيثم سمير على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم في الحال، وضُبط بحوزته السلاح الناري المستخدم في الجريمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لتقديم المتهم للمحاكمة.

ويُعد هيثم سمير واحدا من أبرز الأسماء في عالم سباقات السيارات في مصر والمنطقة العربية، واشتهر بتنظيم فعاليات الأوتوكروس، وهي رياضة تجمع بين السرعة والمهارة، وحقق شهرة واسعة بمشاركته في بطولات دولية مثل «ريد بُل كار بارك دريفت»، حيث مثل مصر في نهائيات إقليمية وحصد لقب «بطل الانجراف».

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الجهود الأمنية للحد من مثل هذه الجرائم، حيث تعمل السلطات على تعزيز الإجراءات القانونية لتسوية النزاعات وحماية الأرواح والممتلكات.