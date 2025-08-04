أصدرت النيابة العامة بمنطقة الشيخ زايد في القاهرة قراراً جنائياً بتغريم الفنان المصري أحمد السقا مبلغ 200 جنيه، بعد اتهامه بالتعدي على طليقته الإعلامية مها الصغير وسائقها داخل أحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وجاء القرار بعد أن رأت النيابة أن الواقعة تندرج ضمن الجنح البسيطة التي لا تستوجب الإحالة إلى المحكمة، واكتفت بتوقيع غرامة مالية استناداً إلى المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تتيح للنيابة إصدار أوامر جنائية مباشرة في بعض القضايا دون عرضها على القاضي.

وكانت مها الصغير قد حررت محضراً رسمياً اتهمت فيه طليقها أحمد السقا بالتعدي عليها لفظياً وبدنياً، بمشاركة سائقها، حيث ذكرا في التحقيقات أن السقا اعترض طريقهما داخل كمبوند «سيتي فيو» بسيارته، وتبعت ذلك مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي، وفق ما ورد في أقوال الشاكيين بمحضر الشرطة.