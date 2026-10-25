اقتربت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور من الانضمام إلى مسلسل (عشماوي)، بعد دخولها في مفاوضات متقدمة للمشاركة في بطولة العمل المنتظر عرضه ضمن الموسم الدرامي المقبل.

وترتبط مشاركتها النهائية بنتائج المحادثات الجارية مع الشركة المنتجة للمسلسل، وسط مؤشرات تفيد بتقدم المفاوضات خلال الفترة الأخيرة. وفي حال اكتمال الاتفاق، ستشارك سيرين عبد النور بطولة العمل إلى جانب الفنان محمد رمضان، في تعاون يُنتظر أن يشكل إضافة لافتة للمسلسل.

وتواصل الفنانة اللبنانية خلال السنوات الأخيرة التنقل بين أنماط درامية مختلفة، سواء من خلال الأعمال التلفزيونية التقليدية أو الإنتاجات القصيرة التي تشهد انتشاراً متزايداً على المنصات الرقمية. وكان أحدث ظهور لها عبر مسلسل (تيك تاك) الذي شاركت في بطولته مع أنس طيارة، كما انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل (كذبة سودا) المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027.

ويأتي طرح اسم سيرين عبد النور للانضمام إلى (عشماوي) عقب اعتذار الفنانة مي عمر عن المشاركة في العمل؛ بسبب تعارض مواعيد تصويره مع مسلسلها الجديد (حليمة جبران)، الذي تستعد لخوض المنافسة به في الموسم الرمضاني المقبل.