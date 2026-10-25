الكتاب السعودي يوسع حضوره دوليّاً من بوابة باكو

اختتمت المملكة العربية السعودية مشاركتها في معرض باكو الدولي للكتاب 2026، الذي استضافته العاصمة الأذربيجانية خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر، بمشاركة عدد من المؤسسات الثقافية والمعرفية السعودية، في خطوة تعزز حضور الكتاب السعودي في الأسواق الدولية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الأدب والنشر والترجمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز الواصل، أن المشاركة أتاحت التعريف بالإنتاج الأدبي والمعرفي السعودي، وإبراز عمق العلاقات الثقافية بين المملكة وأذربيجان، مشيراً إلى أن الجناح السعودي عكس ما تشهده المملكة من حراك ثقافي وتطور في صناعة الكتاب، ضمن التحولات التي يشهدها القطاع الثقافي في ظل رؤية السعودية 2030.



وأوضح الواصل أن المعرض شكل فرصةً للتواصل مع الناشرين والمهتمين بصناعة الكتاب، وبحث فرص الشراكات والتبادل المعرفي، بما يعزز وصول المؤلفات السعودية إلى القراء خارج المملكة، ويفتح أمام الكتاب والناشرين السعوديين مساراتٍ أوسع للحضور في الأسواق الثقافية العالمية.

وشهد جناح المملكة، الذي أشرفت عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة، مشاركة مكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والملحقية الثقافية السعودية في تركيا، ومركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي «دار القلم».

وتأتي المشاركة ضمن جهود المملكة لتوسيع حضورها في معارض الكتاب الدولية، والتعريف بمنجزها الأدبي والمعرفي، وتعزيز التواصل بين المؤسسات الثقافية السعودية ونظيراتها في العالم.