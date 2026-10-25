في الأزمات، تُختبر الدول بصون لغتها من الانفعال والارتباك. فالكلمة، حين تعنى بالوطن، ركن المشهد، وعدة الوعي، ودرع التماسك أمام عالم لا يغفر الخطأ.



والمملكة، بما تمثله من ثقل سياسي واقتصادي وديني، وبما تحتله من موقع في معادلات المنطقة، معنية أكثر من غيرها بأن يكون خطابها الوطني واضحاً، متزناً، وقادراً على التمييز بين التعبير عن الموقف الوطني، والانجرار إلى معارك الآخرين.



المسألة هنا، عن الحفاظ على خطاب يعرف ماذا يقول، ولماذا يقوله، وما الذي يمكن أن تترتب عليه كلماته. فالدول الواثقة تدرك أن الفضاء العام قد يتحوّل، في أوقات الأزمات، إلى ساحة لتضخيم الشائعات، وترويج الاستنتاجات المتعجلة، وإعادة تدوير المواقف بما يخدم أجندات لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية.



وأول الحماية، حماية الحقيقة. ولأن المنصات تتسابق على اقتناص الانتباه؛ تصبح المعلومة الدقيقة أقل صخباً من الشائعة، ويبدو التريث أقل جاذبية من إطلاق الأحكام، أحياناً. غير أن الدولة لا تُقاس بما يقال عنها في الساعات الأولى للأحداث، وإنما بقدرتها على إدارة الوقائع وفهم مآلاتها. وكذلك الخطاب الوطني؛ يكتسب قوته من صلته بالحقيقة، وقدرته على تفسير المصالح والخيارات والتحديات، وليس من ارتفاع نبرته.



ولذا، فإن المسؤولية، على الإعلاميين والمواطنين، تشمل التحقق من المعلومات، والتمييز بين الخبر والتحليل، وبين الوقائع والتوقعات، علاوة على الدفاع عن الموقف السعودي. فالمعلومة الخاطئة لا تصبح صحيحة لأنها قيلت بحماسة وطنية، والمبالغة لا تتحول إلى إنجاز لأنها صيغت بلغة واثقة، إذ إن الدفاع عن الوطن بالمعلومة غير الدقيقة قد يمنح خصومه مادة مجانية، ويضعف صدقية الخطاب، الذي يراد له أن يكون حصيناً.



أما الحماية الثانية، فهي ألا يتحوّل الخطاب الوطني إلى رد فعل دائم. فمن طبيعة التوترات الإقليمية أن تستدرج الجمهور إلى الاصطفاف السريع، وأن تدفعه إلى قراءة كل حدث بوصفه معركة شخصية أو اختباراً للكرامة. لكن السياسة أكثر تعقيداً من هذا التقسيم الحاد بين أصدقاء وأعداء، والمصالح الوطنية لا تُدار بمنطق التعليقات المتعجلة. فالمملكة، وهي تدير علاقاتها في إقليم متغيّر، تحتاج إلى خطاب يستوعب تعقيد المصالح، ويترك للدبلوماسية مساحتها، ولا يحول كل اختلاف سياسي إلى خصومة واسعة.



وهنا تظهر أهمية التمييز بين الموقف الرسمي والاجتهاد الشخصي. ليس مطلوباً من الجميع أن يكرروا العبارة نفسها، ولا أن يتطابقوا في تقدير كل حدث، لكن المطلوب أن يظل النقاش داخل حدود المسؤولية، ولا يستدعي الانقسامات، التي لا تخدم استقرار المجتمع. فالوطنية ليست مسابقة في رفع الصوت. إنها قدرة على ضبطه حين يكون الصخب أسهل الخيارات.



وتأتي الحماية الثالثة من بناء مناعة اجتماعية ضد الاستقطاب. فالخطاب الوطني لا تصنعه المؤسسات الإعلامية وحدها، وإنما تشارك في تشكيله الأسرة والمدرسة والجامعة والمنصات الرقمية والمجالس العامة. وكلما اتسعت مساحة المعرفة بالتاريخ والمصالح والتحولات الدولية، تراجعت قابلية المجتمع للانقياد خلف خطاب عاطفي يختزل الوقائع في شعارات. ولا يكفي أن نطالب الناس بالتحقق من الأخبار؛ ينبغي أيضاً أن نتيح لهم مصادر موثوقة، ومعلومات واضحة.



في المرحلة الراهنة، تحتاج المملكة إلى خطاب يجمع بين الاعتزاز والاتزان؛ يثق في دولته، ويدافع عن مصالحها من دون أن يستعير لغة خصومها، ويقرأ تحولات المنطقة بعين مفتوحة لا بعاطفة مغلقة. خطاب يدرك أن قوة الدولة لا تظهر فقط في قدرتها على الرد فقط، وإنما أيضاً في قدرتها على اختيار الرد المناسب، وتحديد توقيته، ومعرفة متى تكون الكلمة ضرورة، ومتى يكون الصمت المحسوب أكثر فاعلية.



في نهاية المطاف، الخطاب الوطني بيت تحفظ فيه الثوابت، وتفتح فيه أبواب الفهم، وليس جداراً يبنى لإغلاق النوافذ. وكلما ازدادت المنطقة اضطراباً، ازدادت الحاجة إلى لغة سعودية تعرف وزن المملكة، وتحترم عقل مواطنها، ولا تسمح للضجيج أن يحل محل البصيرة.



فالأوطان لا يحميها السلاح وحده، ولا تصون صورتها الحملات العابرة؛ يحميها، أيضاً، مجتمع يعرف كيف يختلف من دون أن يتصدع، وإعلام يعرف كيف يشرح من دون أن يضلل، ومواطن يدرك أن الكلمة، التي يكتبها اليوم، قد تصبح جزءاً من ذاكرة وطنه غداً. فحماية الخطاب الوطني السعودي ليست تبريراً؛ إنها بناء ثقة، تغنيها الحقيقة وحكمة البصيرة عن ضجيج الكلام.