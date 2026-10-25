تكلمت الصورة وتشابكت الأيدي.. فصمتت شائعات انفصال حلمي ومنى

بدد الظهور المشترك للفنانين أحمد حلمي ومنى زكي الأنباء المتداولة مؤخراً حول انفصالهما، بعدما خطفا الأنظار خلال مناسبة اجتماعية جمعت بينهما في أول إطلالة لافتة عقب الجدل الذي أثير بشأن علاقتهما.

وجاء ظهور الثنائي خلال حفل زفاف مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أحمد حلمي ومنى زكي وهما يسيران سوياً متشابكي الأيدي، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين اعتبروه رداً عملياً على الشائعات الأخيرة.

وكانت التكهنات قد تصاعدت خلال الأيام الماضية بعد غياب أحمد حلمي عن حضور حفل تكريم زوجته منى زكي بجائزة الإنجاز الإبداعي خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي؛ ما دفع البعض إلى تداول أنباء غير مؤكدة بشأن انفصالهما. وزاد الجدل عقب تصريحات لمنى زكي تحدثت فيها عن مرورها بفترة صعبة وأن الشعور بالخوف أمر طبيعي، قبل أن تتضح أسباب غياب حلمي، التي ارتبطت بسفره إلى لندن لمرافقة ابنتهما.

وفي الوقت نفسه، حرص الثنائي خلال الفترة الماضية على مشاركة متابعيهما بعض المواقف الطريفة من حياتهما اليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادلا التعليقات الساخرة حول أسباب قضاء أحمد حلمي وقتاً أطول على الأريكة داخل المنزل، في تفاعل حظي باهتمام واسع من الجمهور.

وبذلك وضع الظهور الأخير للزوجين حداً للتكهنات التي رافقت غياب أحمد حلمي عن مناسبة تكريم زوجته، مؤكداً استمرار حضورهما سوياً بعيداً عن الشائعات المتداولة.