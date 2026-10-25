شدد وكيل محافظة شبوة سالم أحمد النسي على أن المعركة ضد الإرهاب الحوثي حاسمة ولا تراجع فيها حتى قطع دابر المخططات الإيرانية في اليمن، مؤكداً في تصريح لـ «عكاظ» أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة نجحت في إجهاض مخططات المليشيا الإرهابية التخريبية في مهدها، إثر ضربة استباقية خاطفة لقوة التدخل السريع، أسفرت عن الإطاحة بخلية إرهابية تضم 13 عنصراً حوثياً.



وأوضح النسي أن العملية النوعية مكنت رجال الأمن من ضبط ترسانة أسلحة ضخمة تتجاوز 1000 قطعة سلاح متنوعة وكميات من المتفجرات شديدة الخطورة كانت بحوزة عناصر الخلية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة الاحترافية والجاهزية العالية للمؤسسة الأمنية والعسكرية، ويسهم بشكل مباشر في صون الاستقرار وحماية السكينة العامة.



وحول تفاصيل السقوط المدوّي للخلية الإرهابية، بيّن وكيل شبوة أن الإطاحة بعناصرها جاءت ثمرة جهود استخباراتية وميدانية من الرصد والمتابعة الدقيقة، لافتاً إلى أن الجهات المختصة تواصل إجراءات التحقيق والتحري المكثف للكشف عن الأبعاد الكاملة للمخطط الإرهابي، وتفكيك شبكات التواصل والجهات المرتبطة به، تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى العدالة لنيل جزائهم الرادع.

أحمد النسي

ولفت النسي إلى أن هذا النجاح الأمني الباهر يتوج تكامل الأدوار بين مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية، والتطور المتنامي في القدرات الاستخباراتية والميدانية للقوات، مؤكداً أن محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية اليائسة لاستهداف الجبهة الداخلية وزعزعة السلم الاجتماعي عبر زرع الخلايا وتغذية أنشطة التهريب ستتحطم على صخرة يقظة الأجهزة الأمنية التي ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن شبوة أو المساس بمكتسبات أبنائها.



وأشار إلى أن السلطة المحلية تعمل وفق خطة أمنية متكاملة لرفع كفاءة الوحدات الأمنية وتأمين المنافذ، مشدداً على أن حماية المنشآت الحيوية والمصالح العامة والخاصة خط أحمر لا تهاون فيه. وأشاد بمواقف أعيان وأبناء شبوة وتكاتفهم الوثيق مع رجال الأمن، والذي يشكل السد المنيع لقطع دابر الإرهاب الحوثي.



واختتم النسي تصريحه بالشكر والتقدير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، معرباً عن امتنانه للدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة التي تقدمها المملكة لإسناد شبوة أمنياً وتنموياً. ولفت إلى أن هذا الدعم الأخوي المستمر يجسد عمق الروابط التاريخية الممتدة والمصير المشترك الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.