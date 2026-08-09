تأكيداً لانفراد «عكاظ» المنشور في 23 فبراير 2026، تحت عنوان «البريكان أهلاوي حتى 2031»، حسمت إدارة النادي الأهلي ملف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الدولي فراس البريكان، بالاتفاق على تمديد عقده حتى نهاية عام 2031، في خطوة تعكس توجه النادي للمحافظة على ركائزه الوطنية وتعزيز الاستقرار الفني خلال المرحلة القادمة.



وكانت «عكاظ» قد كشفت في فبراير الماضي توصل الإدارة الأهلاوية إلى اتفاق مع البريكان على تمديد ارتباطه بالنادي لفترة إضافية، بعد المستويات التي قدمها منذ انتقاله إلى صفوف «الراقي» عام 2023، ليواصل المهاجم الدولي مشواره بالقميص الأخضر حتى 2031.



ويُعد البريكان أحد أبرز العناصر الوطنية في صفوف الأهلي، بعدما فرض حضوره في الخط الأمامي بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إلى جانب فاعليته أمام المرمى ومساهمته في صناعة الأهداف، ليصبح أحد الخيارات الأساسية في تشكيلة الفريق خلال المواسم الماضية.



ومنذ انضمامه إلى الأهلي، شارك البريكان في نحو 100 مباراة بمختلف المسابقات، ونجح في تسجيل أكثر من 25 هدفاً، إلى جانب تقديم نحو 10 تمريرات حاسمة، مسجلاً حضوراً مؤثراً في عدد من المباريات والاستحقاقات المهمة محلياً وقارياً.



كما أسهم البريكان مع زملائه في تحقيق الأهلي عدداً من المنجزات خلال الفترة الماضية، وترسيخ عودة الفريق إلى المنافسة على البطولات، فيما يمثل استمراره لفترة طويلة مكسباً فنياً للنادي، خصوصاً في ظل الخبرة التي اكتسبها اللاعب على المستويين المحلي والدولي.



ويأتي تمديد عقد البريكان ضمن إستراتيجية الإدارة الأهلاوية للمحافظة على العناصر الأساسية والمؤثرة، بالتزامن مع تحركات النادي لترتيب ملفات الفريق للموسم الجديد، بما يضمن توفير أكبر قدر من الاستقرار الفني وبناء فريق قادر على المنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية.



وبإغلاق ملف البريكان حتى 2031، يؤمّن الأهلي أحد أهم عناصره الهجومية الوطنية لخمسة أعوام قادمة، في رسالة تؤكد تمسك النادي بأبرز ركائزه واستمرار العمل على مشروع طويل المدى يستهدف المحافظة على مكتسبات الفريق ومواصلة المنافسة على منصات التتويج.