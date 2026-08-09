وقعت شركة نادي النصر رسميًا مع البرتغالي سامو كوستا من أجل الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قادمًا من ريال مايوركا الإسباني، وجرى التعاقد مع سامو كوستا قادمًا من ريال مايوركا بعد إتمام الاتفاق على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة خلال الساعات الماضية. ويُنتظر أن يمثل كوستا إضافة قوية لخط وسط الفريق لما يمتلكه من قدرات بدنية ودفاعية عالية أظهرها في الدوري الإسباني.



ويعد سامو كوستا، البالغ من العمر 25 عامًا، أحد أبرز لاعبي الوسط البرتغاليين الصاعدين في السنوات الأخيرة، إذ بدأ مسيرته في أكاديمية سبورتينغ لشبونة قبل أن يخوض تجربة احترافية في إسبانيا مع ألميريا حيث لفت الأنظار بقدراته في الافتكاك وبناء الهجمات والانضباط التكتيكي لينتقل بعدها إلى ريال مايوركا ويصبح أحد الركائز الأساسية في الفريق، ويمتاز كوستا بقدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط، سواء كلاعب ارتكاز دفاعي أو محور متقدم، كما يتميز بقوته البدنية ودقته في التمرير وقدرته على استعادة الكرة وهي الصفات التي جعلته يحجز مكانًا في صفوف المنتخب البرتغالي الأول خلال السنوات الأخيرة، وخاض اللاعب أكثر من 100 مباراة رسمية سجل خلالها 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة مايوركا.