افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا معسكره الإعدادي بمحافظة الطائف، ضمن المرحلة التحضيرية للمشاركة في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا 2026.



وأدَّى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية بإشراف المدرب الوطني أحمد الحنفوش والجهاز الفني المساعد، واشتملت على تمارين لياقية، وتدريبات للاستحواذ على الكرة، إلى جانب تطبيق عددٍ من الجوانب التكتيكية، قبل أن تختتم بمناورة مصغرة.



وضمت قائمة المنتخب 30 لاعبًا، هم: عبدالله الماس، ومساعد الشمري، وموسى آل عيد، وعبدالله النخلي، ونواف الهويري، وزيد البوري، ونايف القحطاني، ومروان اليامي، وعمار ميمني، وأحمد إسحاق، وعبدالرحمن المامي، وجواد الهاشم، وحسن الدليجان، ورامي الناشري، وحمد الشمري، وتميم الخالدي، وفهد الناشري، وخالد شراحيلي، وسيف الصبحي، ومحمد السيد، وزيد الغامدي، وسيف القارح، وعبدالله الدوسري، وشامان القحطاني، ونواف عبدالله، وعلي المكي، وعوض الحقوي، وفيصل علاء، وعلي الشمراني، وفارس بوشقراء.



ويواصل المنتخب تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، ضمن البرنامج الفني للمعسكر المقام في الطائف.



يُذكر أن المنتخب السعودي سيخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات فرنسا، والأوروغواي، وهايتي.