حقق منتخب النرويج فوزًا مستحقًا على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026، ليحجز مقعده رسميًا في دور الـ32.



ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ضامنًا التأهل إلى جانب فرنسا التي تغلبت على العراق بثلاثية نظيفة، فيما تعقّد وضع المنتخب السنغالي بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا واقترابه بشكل كبير من مغادرة المونديال رغم فرصه الضئيلة بتحقيق المركز الثالث من خلال المواجهة الأخيرة أمام العراق.



وافتتح ماركوس بيدرسن التسجيل للنرويج مستغلًا خطأ في تمرير الكرة من المدافع كاليدو كوليبالي، لينفرد بالمرمى ويضع الكرة أرضية في شباك الحارس إدوارد ميندي.



وعزز إيرلينغ هالاند تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني بعد هجمة مرتدة سريعة قادها مارتن أوديغارد، الذي مرر كرة متقنة إلى مهاجم مانشستر سيتي، ليسددها بقوة في الزاوية العليا للمرمى.



وقبل نهاية الشوط الأول، أعاد إسماعيلا سار الأمل للسنغال بتسجيله هدف تقليص الفارق بعد تمريرة من ساديو ماني، أنهاها بتسديدة قوية داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني، عاد هالاند ليؤكد تألقه بتسجيل الهدف الثالث للنرويج مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة الجزاء، ليوقع على ثنائية شخصية ويقود منتخب بلاده نحو التأهل.



ورغم نجاح إسماعيلا سار في تسجيل هدفه الثاني للسنغال في الوقت القاتل، فإن ذلك لم يكن كافيًا لتغيير النتيجة، لتنتهي المواجهة بفوز النرويج 3-2 ومواصلة علامتها الكاملة في البطولة.