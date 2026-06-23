شهدت مباراة فرنسا والعراق ضمن منافسات كأس العالم 2026 في فيلادلفيا توقفاً مؤقتاً بسبب عاصفة رعدية قوية، ما دفع المنظمين إلى تعليق اللقاء وفرض إجراءات سلامة شملت إخلاء جزئياً للمدرجات وتوجيه الجماهير إلى الممرات الداخلية.



وأظهرت الصور لحظات انتظار الجماهير داخل الملعب وخارجه، إلى جانب عودة المشجعين تدريجياً إلى المدرجات بعد الإعلان عن تعليق مؤقت للمباراة، فيما ظهرت الشاشات الإلكترونية وهي تبث رسائل تتعلق بإيقاف اللعب.



كما رُصدت أجواء ترقب بين الجماهير الفرنسية خلال فترة التوقف، قبل استئناف الإجراءات التنظيمية تمهيداً لعودة المباراة، في مشهد عكس تأثير الظروف الجوية على سير اللقاءات في البطولة.