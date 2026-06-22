حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وبدأ اللقاء بتقدم منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 15 عن طريق فين سورمان، بعد ركلة ركنية استغلها برأسية قوية داخل الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر الفراعنة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب مصر بقوة، حيث سجل مصطفى زيكو هدف التعادل في الدقيقة 58 برأسية متقنة، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة رائعة وتبادل مميز للكرة مع زيكو.

واختتم محمود حسن تريزيجيه الثلاثية في الدقيقة 82، بعدما حول ركلة ركنية نفذها محمد صلاح برأسية قوية إلى الشباك، ليمنح الفراعنة فوزًا ثمينًا ويعزز حظوظهم في التأهل.

وبهذه النتيجة تصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا على منتخبي بلجيكا وإيران صاحبي المركزين الثاني والثالث برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يأتي منتخب نيوزيلندا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، لتشتعل المنافسة على بطاقات التأهل.