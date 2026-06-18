أجرى لاعب النصر والمنتخب السعودي سلطان الغنام، عملية جراحية في الركبة -إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط- تكللت بالنجاح، وأُجريت العملية على يد الطبيب بيتر فيردونك، وكان مقرراً إجراؤها في مركز سبيتار بالدوحة قبل تأجيلها بسبب وعكة صحية.



وسيواصل الغنام برنامجه العلاجي في الدوحة، ومن المقرر عودته للملاعب نهاية يناير القادم.



وتعرض الغنام للإصابة خلال مباراة جامبا أوساكا الياباني، التي خسرها «العالمي» 0-1 بنهائي دوري «أبطال آسيا 2» في 16 مايو الماضي، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء.



وخاض الغنام 45 مباراة بالقميص النصراوي في مختلف المسابقات الموسم المنتهي أخيراً، الذي توجه فيه النصر بلقب دوري روشن السعودي، وصنع هدفين، ونال خمس بطاقات صفراء.