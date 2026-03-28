قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إيرفي رينارد استدعاء حارس مرمى نادي العلا محمد العويس للالتحاق بمعسكر الأخضر في جدة قبل المغادرة إلى جمهورية صربيا، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس العالم FIFA 2026، التي تستمر حتى 31 مارس الجاري.



كما استدعى رينارد من معسكر المنتخب الوطني (B) اللاعبين: نواف بوشل، خليفة الدوسري، محمد محزري، محمد المجحد، وعبدالعزيز العليوة، للانضمام إلى معسكر الأخضر، وتحويل اللاعبين مراد الهوساوي وتركي العمار إلى معسكر المنتخب الوطني (B).



كما تم استبعاد اللاعب متعب الحربي من بعثة الأخضر المغادرة إلى جمهورية صربيا، وذلك بناءً على التقرير الطبي المقدم من الجهاز الطبي للمنتخب، الذي بيّن بعد إجراء الفحوصات اللازمة على موضع إصابته عدم جاهزيته، وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي.



وفي ذات السياق، قرر المدير الفني للمنتخب الوطني استبعاد اللاعبين علي لاجامي وحسن كادش من قائمة الأخضر المغادرة إلى صربيا بقرار فني.



وتغادر بعثة المنتخب الوطني الأول مساء اليوم (السبت) إلى العاصمة الصربية بلغراد استكمالًا للمعسكر الإعدادي المتضمن مواجهة منتخب صربيا وديًا الثلاثاء القادم.



وتضم قائمة الأخضر (27) لاعبًا، هم: نواف العقيدي، محمد اليامي، أحمد الكسار، محمد العويس، نواف بوشل، متعب المفرج، خليفة الدوسري، محمد محزري، عبدالإله العمري، ريان حامد، سعود عبدالحميد، علي مجرشي، أيمن يحيى، سلمان الفرج، عبدالله الخيبري، محمد كنو، نايف مسعود، محمد المجحد، خالد الغنام، عبدالعزيز العليوة، زياد الجهني، مصعب الجوير، سلطان مندش، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري، فراس البريكان.