أكد مدرب النصر السابق، الكرواتي ألين هورفات، أن ديربي الرياض المرتقب اليوم (الإثنين) يمثل فرصة ذهبية لرونالدو ورفاقه لتصحيح المسار على حساب الهلال، بعد 3 تعثرات متتالية في دوري روشن السعودي.

وقال هورفات في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»: «مستوى النصر تراجع قليلاً في المباريات الثلاث الأخيرة بالدوري السعودي، لكن مواجهة الهلال تُعد فرصة لتحسين صورة الفريق وإعادته إلى المسار الصحيح، لا يوجد حافز أفضل من اللعب أمام الهلال».

وأضاف: «رشّحت النصر في بداية الموسم للتتويج باللقب، ولكن لكي تصبح بطلاً في نهاية الموسم، عليك الفوز بمثل هذه المباريات الكبرى».

3 أسباب وراء تراجع النصر

وتابع هورفات: «أتابع جميع مباريات النصر، وفي اللقاءات الثلاثة الأخيرة بدا الفريق متوتراً ومرهقاً بعض الشيء مقارنة ببداية البطولة، كما أن غياب عدد من اللاعبين المؤثرين، أبرزهم ساديو ماني، أحد أفضل لاعبي النصر، كان له دور واضح».

وأوضح: «ماني يُعد من بين أفضل لاعبي العالم في مركزه خلال السنوات العشر الماضية، لكن عبر الحلول والخطط التكتيكية، سيجد الجهاز الفني بالتأكيد الحل المناسب أمام الهلال».

الديربي ليس الفرصة الأخيرة للقب

وأضاف: «رغم أهمية المباراة، لا يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة للنصر، البطولة طويلة وشاقة وغير متوقعة، والدوري قوي للغاية، وكل فريق قادر على الفوز على أي منافس».

وواصل: «في الجولات العشر الأولى كان النصر متقدماً بفارق يزيد على 4 نقاط، وهذا يؤكد أن الصراع على اللقب سيستمر حتى الجولة الأخيرة».

هورفات يدافع عن رونالدو

وعن الانتقادات التي تطال قائد الفريق كريستيانو رونالدو بعد أي خسارة، قال: «أعتقد أن هذا التعامل مع رونالدو غير عادل، إنه لاعب استثنائي ومحفّز رائع، ويساهم بشكل كبير في تطور الفريق».

وشدد: «يجب تقييم رونالدو بشكل شامل ومستمر، وليس من خلال مباراة واحدة فقط».

رونالدو سفير للدوري السعودي

وزاد هورفات: «رونالدو ليس مجرد لاعب، بل سفير ومروّج لكرة القدم السعودية، وبفضل اسمه، انضم العديد من اللاعبين العالميين إلى الدوري، لذلك لا ينبغي اختزال دوره في مستواه داخل الملعب فقط».

رغبة في العودة إلى الدوري السعودي

وفي ختام حديثه، أعرب هورفات عن رغبته في العودة إلى الدوري السعودي مجدداً ، قائلاً: «لديّ ذكريات جميلة هناك، إلى جانب النتائج التي حققتها، كما أنني أحتفظ بعلاقات قوية وأصدقاء في كل مدينة عملت بها، كانت هناك مفاوضات مكثفة مؤخراً، لكنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن، وآمل بصدق العودة إلى كرة القدم السعودية قريباً».