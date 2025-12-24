واصل المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله تألقه مع نادي الشباب، بعدما نجح في التسجيل أمام جميع الأندية التي سبق له تمثيلها خلال مسيرته الاحترافية، وذلك بقميص «الليوث» وفي مختلف المسابقات المحلية والخليجية.



وافتتح حمدالله سلسلة التسجيل أمام الأندية التي لعب لها سابقاً عندما سجل في مرمى نادي النصر ضمن منافسات دوري روشن السعودي، قبل أن يواصل حضوره الهجومي بتسجيله في شباك نادي الهلال خلال منافسات دوري روشن أيضاً.



وأضاف المهاجم المغربي هدفاً آخر في مرمى نادي الاتحاد ضمن مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين، ليؤكد قدرته على الحسم في مباريات الكؤوس، قبل أن يختتم هذه السلسلة التهديفية بتسجيله في مرمى نادي الريان القطري خلال مشاركة الشباب في البطولة الخليجية.



مسيرة متنوعة وإنجاز متواصل



ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة عبدالرزاق حمدالله الحافلة، إذ سبق له تمثيل نادي الريان القطري في موسم 2017–2018، ثم انتقل إلى نادي النصر خلال الفترة من 2018 وحتى 2022، قبل أن يرتدي قميص نادي الاتحاد من 2022 وحتى 2024.



وانضم حمدالله إلى صفوف نادي الشباب بداية من موسم 2025 وحتى الآن، كما مثل نادي الهلال على سبيل الإعارة خلال مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية.



ويعكس هذا الرقم اللافت القيمة الفنية الكبيرة التي يضيفها حمدالله لنادي الشباب، مؤكداً استمراريته التهديفية وقدرته على ترك بصمته في المواجهات الكبرى، ليواصل تثبيت مكانته كأحد أبرز المهاجمين في تاريخ الكرة السعودية.