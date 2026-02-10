أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية اعتماد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قراراً بدمج الاتحاد السعودي للبولو والاتحاد السعودي للفروسية، ليكون تحت مسمى الاتحاد السعودي للفروسية والبولو، برئاسة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.
يأتي هذا القرار استناداً إلى ما استُكملت بشأنه المتطلبات والإجراءات التنظيمية المعتمدة، وضمن إطار الحوكمة المؤسسية المعمول بها، وذلك في سياق سعي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية إلى تعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الأداء الإداري في القطاع الرياضي، خصوصاً رياضة الفروسية والبولو.
ويهدف الدمج إلى دعم تطوير وتنظيم الرياضات الأولمبية والبارالمبية في مختلف مناطق المملكة، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل الممارسات التشغيلية، ووضع اللاعبين واحتياجاتهم الفنية والتنظيمية في صميم أولويات المنظومة الرياضية.
The Saudi Olympic and Paralympic Committee announced that Prince Abdulaziz bin Turki Al-Faisal has approved a decision to merge the Saudi Polo Federation and the Saudi Equestrian Federation, to be named the Saudi Equestrian and Polo Federation, headed by Prince Abdullah bin Fahd bin Abdullah.
This decision comes based on the completion of the approved requirements and regulatory procedures, within the framework of the institutional governance in place, as part of the Saudi Olympic and Paralympic Committee's efforts to enhance financial sustainability and improve administrative performance in the sports sector, particularly in equestrianism and polo.
The merger aims to support the development and organization of Olympic and Paralympic sports in various regions of the Kingdom, ensuring the integration of efforts and achieving the best operational practices, placing the players and their technical and organizational needs at the core of the sports system's priorities.