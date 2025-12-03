رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم الاحتجاج المقدم من نادي القادسية ضد النادي الأهلي، وذلك على خلفية مواجهة الفريقين ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز الأهلي وبلوغه النقطة الـ19 في سلم الترتيب.



وكان نادي القادسية قد تقدّم باحتجاج رسمي يُعزى إلى تعديل طرأ على قائمة لاعبي الأهلي قبل انطلاقة المباراة، مدعياً وجود مخالفة تنظيمية تستوجب إعادة النظر في نتيجة اللقاء.



ودرست اللجنة حيثيات القرار ، قبل أن تصدر قرارها برفض الاحتجاج، واعتماد نتيجة المباراة.